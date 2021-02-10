Лавров заявил об ожесточенности попыток Запада сделать Россию «послушной»

Запад хочет сделать Россию «послушной» и удобной для продвижения своих собственных интересов, и эти по пытки становятся все ожесточеннее. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам памяти погибшим дипломатам.

Лавров подчеркнул, что страны Запада своими действиями пытаются не дать России стать самостоятельной и отстаивать свое право на независимую внешнюю политику. По его мнению, Запад пытается навязать россиянам «весьма сомнительные» общечеловеческие ценности, которые считает важными. Лавров считает, что эти ценности идут вразрез с российской культурой и цивилизационными традициями.

«И хотят, чтобы Россия по большому счету была «удобной» территорией для продвижения их собственных интересов и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере общественно-политической. Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся всё более и более ожесточенными», – добавил он.

Напомним, 10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2002 году. Дата выбрана не случайно, так как к 10 февраля 1549 года относится первое документальное упоминание о внешнеполитическом ведомстве на Руси – Посольском приказе, передают «Известия».

Москва, Иван Гридин

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