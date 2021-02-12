Экспорт французских вин просел почти на 14%, а российских игристых вырос на 34%

Доходы французских экспортеров вин и другого алкоголя заметно сократились в минувшем году на фоне введения заградительных пошлин в США и пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Такие данные содержатся в отчете французской Федерации экспортеров вин и спиртосодержащих напитков (FEVS).

«Экспорт французских вин и спиртосодержащих напитков упал до €12,1 млрд (-13,9%). Это снижение в первую очередь связано с налогами на вино в США, и тенденция лишь усилилась с весны, когда распространилась пандемия COVID-19. В этих условиях экспорт данной продукции вернулся к уровню 2016 года», – заявили в FEVS.

Из отчета следует, что самый сильный спад наблюдался в США, где с 2020 года были введены заградительные пошлины до 25% на ряд французских вин, а также в Сингапуре.

Как отмечает РБК, российским экспортерам было несколько проще. В частности, в первом полугодии 2020 года экспорт вин из России вырос на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Россия продала за рубеж 1,23 млн литров винодельческой продукции. Наибольший интерес экспортеры проявили к игристым винам. Продажа этих напитков выросла на 34%. Основными рынками сбыта остаются страны ближнего зарубежья.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.02.21

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