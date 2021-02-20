В Германии указали на усталость России от «вечных упрёков» Запада

Глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек заявил, что Москва устала от неконструктивной политики стран Запада.

«Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов», – передает Berliner Zeitung. Он считает, что в политическом плане Запад всегда «грозит ей пальцем», так как по его мнению, «мир должен быть организован только так», как они считают нужным.

Как отмечает РИА «Новости», Платцек отметил, что западные ценности и их защита являются правильными, однако представителям этих ценностей следует «демонстрировать их на деле, а не на словах».

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 20.02.21

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