Американец убил соседку и приготовил ее сердце для своей семьи

Житель США Лоуренс Пол Андерсон подозревается в убийстве трех человек. Мужчина вырезал сердце одной из своих жертв и приготовил его. Об этом сообщает газета Oklahoman со ссылкой на правоохранительные органы.

Андерсон обвиняется в убийстве своей соседки у нее дома. Он вырезал сердце женщины и приготовил его с картофелем. Этим жутким блюдом убийца хотел накормить свою семью, чтобы изгнать из них демонов. Андерсон признался в содеянном.

Кроме того, американец подозревается в убийстве своего 67-летнего дяди и его четырехлетней внучки. Он также напал с ножом на свою тетю, женщина выжила и вызвала полицию.

Лоуренс был осужден в 2017 году за употребление наркотиков и незаконное владение оружием. Однако срок сократили с 20 лет до 9, в результате мужчина вышел на свободу через три года.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 25.02.21

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