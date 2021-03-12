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Пятница, 12 марта 2021, 09:34 мск

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Владельца AliExpress оштрафуют на рекордную сумму

Китайские антимонопольные регуляторы хотят оштрафовать компанию Alibaba на сумму около миллиарда долларов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Антимонопольное расследование в отношении Alibaba началось 24 декабря. Компания выразила готовность активно сотрудничать с властями и пообещала, что продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование. Регуляторы изучили политику «принудительной эксклюзивности», в частности, требование Alibaba к партнерам не работать с ее конкурентами

По данным WSJ, компании грозит рекордный штраф, который превысит 975 миллионов долларов. Такую сумму заплатила Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции.

Кроме того, антимонопольные службы могут потребовать от Alibaba отказаться от практики «эр сюань и» («выбирай одно из двух»). Речь идет о двух доминирующих платформах сетевой торговли Taobao и Tmall, оператором которые выступает компания.

Стоит отметить, что Alibaba Group – крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Холдингу принадлежат интернет-площадки Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 12.03.21

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Метки / Китай

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