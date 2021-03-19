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Пятница, 19 марта 2021, 08:22 мск

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Посольство России готовит ответ на случай сближения Боснии и НАТО

Россия отреагирует, если власти Боснии и Герцеговины предпримут шаги по присоединению к НАТО, поскольку Москва воспримет это как враждебный акт. Такое заявление сделало российского посольства в стране.

«В случае практического сближения БиГ и НАТО наша страна будет вынуждена реагировать на этот недружественный шаг», – сообщили в посольстве. Там также подчеркнули, что расширение Альянса ослабит региональную безопасность и стабильность и затруднит появление новой системы коллективной безопасности континента. «Ни один раунд расширения альянса не улучшил отношений России с новыми адептами НАТО», – отметили в дипмиссии.

Как напоминает РБК, обсуждение вступления Боснии и Герцеговины в НАТО началось еще в 2010 году.

Сараево, Иван Гридин

Сараево. Другие новости 19.03.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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