Посольство России готовит ответ на случай сближения Боснии и НАТО

Россия отреагирует, если власти Боснии и Герцеговины предпримут шаги по присоединению к НАТО, поскольку Москва воспримет это как враждебный акт. Такое заявление сделало российского посольства в стране.

«В случае практического сближения БиГ и НАТО наша страна будет вынуждена реагировать на этот недружественный шаг», – сообщили в посольстве. Там также подчеркнули, что расширение Альянса ослабит региональную безопасность и стабильность и затруднит появление новой системы коллективной безопасности континента. «Ни один раунд расширения альянса не улучшил отношений России с новыми адептами НАТО», – отметили в дипмиссии.

Как напоминает РБК, обсуждение вступления Боснии и Герцеговины в НАТО началось еще в 2010 году.

Сараево, Иван Гридин

Сараево. Другие новости 19.03.21

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