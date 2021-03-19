Пашиняна оставили в статусе премьера до парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян останется во главе правительства до проведения назначенных на 20 июня досрочных парламентских выборов. Об этом, заявил вице-спикер Ален Симонян. «Другой сценарий не обсуждался. Пашинян будет временным исполняющим обязанности», – приводит слова Симоняна «Спутник Армения».

Симонян высоко оценил шансы правящей партии победить на градущих выборах. Однако, по его мнению, большинство граждан страны разочарованы во всех политических силах. «На этом фоне главная цель – предложить людям приемлемую программу», – отметил он, добавив, что выборы в парламент страны будут досрочными, о чем Пашинян сообщил 18 марта.

Отметим, что политический кризис в Армении и акции протеста с требованием отставки Пашиняна начались после подписания 10 ноября 2020 года совместного с Азербайджаном договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, гарантом которого выступила Россия.

Ереван, Иван Гридин

Ереван. Другие новости 19.03.21

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