Лавров обосновал вину ЕС в уничтожении отношений с Россией

Вся инфраструктура отношений с Евросоюзом была разрушена односторонними действиями Брюсселя, поэтому сейчас у Москвы нет отношений с организацией. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в КНР. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». «С Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», – сказал он.

По словам министра, Москва готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, если Брюссель сочтет нужным устранить «аномалию» в двусторонних отношениях. Он подчеркнул, что диалог следует строить на основе равноправия и поиска баланса интересов. «Ну, а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», – отметил глава российского МИДа.

Кроме того, Лавров указал, что Москва и Пекин отказываются от «геополитических игр», а также не прибегают к односторонним нелегитимным санкциям, которые все чаще используют страны Запада.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.03.21

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