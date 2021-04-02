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Пятница, 2 апреля 2021, 11:18 мск

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В Ираке поймали нового лидера террористов

Нового лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» задержали в Ираке. Об этом сообщил генерал-лейтенант Яхья Расул в твиттере.

Вооруженные силы страны выследили террориста в центральном регионе. «Благодаря усилиям героев из контртеррористической службы мы арестовали нового «эмира региона Тигр»», – написал Расул.

По его словам, сотрудникам спецслужбы удалось уничтожить три мотоцикла, принадлежащих террористам, и взорвать туннель, ранее захваченный боевиками.

Расул напомнил, что ранее в ходе очередной операции в Ираке убили еще одного эмира.

Багдад, Зоя Осколкова

Багдад. Другие новости 02.04.21

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