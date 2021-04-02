В Ираке поймали нового лидера террористов

Нового лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» задержали в Ираке. Об этом сообщил генерал-лейтенант Яхья Расул в твиттере.
Вооруженные силы страны выследили террориста в центральном регионе. «Благодаря усилиям героев из контртеррористической службы мы арестовали нового «эмира региона Тигр»», – написал Расул.
По его словам, сотрудникам спецслужбы удалось уничтожить три мотоцикла, принадлежащих террористам, и взорвать туннель, ранее захваченный боевиками.
Расул напомнил, что ранее в ходе очередной операции в Ираке убили еще одного эмира.
Багдад, Зоя Осколкова
Багдад. Другие новости 02.04.21
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