Британского миллионера зарезали в его доме

В Великобритании был убит один из богатейших людей королевства. Сэра Ричарда Саттона зарезали в его доме, также пострадала женщина.

Нападение произошло в графстве Дорсет. Саттона ударили несколько раз ножом, от полученных ранений он скончался. Представитель компании Sir Richard Sutton Ltd подтвердил смерть ее владельца, пишет Sky News.

По данным телеканала, в критическом состоянии была госпитализирована женщина – по предварительной информации, жена миллионера. Однако Guardian пишет, что пострадавшая, Энн Шрайбер, – физиотерапевт Саттона.

Правоохранители задержали подозреваемого – 34-летнего мужчину, который, по данным полиции, был знаком с убитым. Нападавший также пострадал и находится в больнице. По словам врачей, его ранения не опасны для жизни.

83-летний сэр Ричард Саттон был владельцем пятизвездочных отелей в Лондоне, а также другой недвижимости. Его состояние оценивалось в 300 млн фунтов. В 2020 году миллионер занимал 435-ю строчку рейтинга богатейших британцев.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 09.04.21

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