Аналитики рассказали о переброске «Искандеров» к границе с Украиной

Россия стягивает как минимум 14 подразделений и несколько ракетных комплексов «Искандер» к границам с Украиной, заявил аналитик агентства Janes, которое занимается анализом открытых данных в оборонном секторе, Томас Баллок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию отчета агентства.

В передислокации задействованы войска Центрального военного округа, указано в сообщении. К границе якобы направляются танки, боевые машины пехоты (БМП), а также системы залпового огня «Ураган». По данным Janes, в Воронежскую область уже прибыло несколько «Искандеров». Они, по данным агентства с большой вероятностью принадлежат 119-й ракетной бригаде, дислоцированной в Свердловской области.

По данным Janes, к югу от Воронежа создан полигон, оборудованный комплексами дальней связи и полевым госпиталем. В Крыму и в Краснодарском крае якобы также наращивается военный контингент и число единиц техники, включая БМП и самоходные минометы «Тюльпан».

По оценкам аналитиков, на данный момент наступательный характер передислокации отсутствует, но обстановка у границ Украины остается тревожной. В агентстве также сообщили, что в Воронежскую область якобы переброшены системы ПВО.

Как писал «Новый День», ранее представители России и США обсудили ситуацию в Донбассе. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, российская сторона «исчерпывающим образом изложила американской стороне то, что происходит».

Он также заявил, что на востоке Украины наблюдается «всё более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США». «В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», – подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Ранее США заявили о готовности наладить диалог с Москвой по ситуации на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Нэд Прайс. Он призвал Россию воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта на востоке Украины.

Вашингтон также потребовал у Москвы объяснить стягивание войск к юго-западным границам России. Прайс отметил, что в США обеспокоены антиукраинской «растущей агрессией» со стороны России, в том числе наращиванием военного присутствия у границ.

Днем ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемещение войск внутри страны не угрожает другим государствам и не должно их беспокоить. Войска перемещаются по территории страны для обеспечения ее надежной безопасности, заверил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.04.21

Госдеп оправдался за выпад Байдена против Путина. / Британского миллионера зарезали в его доме. / Пентагон не стал подтверждать данные об отправке кораблей в Черное море. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»