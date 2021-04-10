Австрия завершила переговоры о покупке российской вакцины от коронавируса

Австрия и Россия завершили переговоры о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил канцлер страны Себастьян Курц.

Как пишет Kronen Zeitung, публикацию которого цитирует РБК, сторонам удалось договориться о приобретении партии вакцины. «Партия «Спутника V» в 1 млн доз ускорила бы прививочную кампанию в Австрии. Переговоры о контракте де-факто подошли к концу. Это значит, что закупка для нас возможна», – сказал Курц.

Вена, Светлана Антонова

Вена. Другие новости 10.04.21

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