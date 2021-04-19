Турция одобрила производство «Спутник V»

Власти Турции одобрили производство российской вакцины от Covid-19 «Спутник V». Турецкие специалисты провели токсикологические испытания и получили хороший результат, пишет местная газета Yeni Safak.

«Компания, которая сделала запрос на производство, получила разрешение. Стоимость российской вакцины в Турции составит примерно 10 долларов», – заявил член научного совета республики по коронавирусу Афшин Эмре Кайыпмаз.

Россия стала первой страной, где зарегистрировали вакцину от коронавируса нового типа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина прошла регистрацию в Минздраве России в августе 2020 года, а позже процедуру прошли еще две вакцины российского производства. Так Россия стала первой страной в мире, имеющей три собственных препарата от Covid-19.

Обновлено. Член турецкого научного совета по коронавирусу уточнил, что готов только промежуточный отчет об испытания российской вакцины. Специалисты продолжают проверки и пока не готовы говорить об одобрении производства препарата «Спутник V», передает РИА «Новости».

Анкара, Наталья Рязанова

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