В Китае 90-летняя женщина перевела мошенникам 32 млн долларов

В Гонконге 90-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Пенсионерка отдала аферистам 32 миллиона долларов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Злоумышленники представились сотрудниками органов общественной безопасности КНР и заявили, что данные пожилой женщины использовались для совершения преступлений на территории материкового Китая. Она предложили доверчивой пенсионерке перевести им ее накопления, чтобы они могли проверить законность происхождения средств.

Женщина перевела на банковские счета сторонних лиц 32 млн долларов. Инцидент стал самым крупным случаем телефонного мошенничества, зафиксированного в Гонконге.

Полицейским удалось выйти на след преступников, они арестовали 19-летнего студента. Кроме того, счета, на которые переводились деньги, были заблокированы, однако на них из всей суммы осталось лишь 1,16 млн долларов.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 21.04.21

Итальянец 15 лет прогуливал работу и получил зарплату 500 тысяч евро. / В США полицейский застрелил 15-летнюю темнокожую девушку. / В США экс-полицейского признали виновным в убийстве Джорджа Флойда. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»