Пашинян покинул пост премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уходит в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом он заявил в телеобращении к нации в воскресенье, 24 апреля.

По словам Пашиняна, до проведения выборов он будет исполнять обязанности премьера в полном объеме. Досрочные парламентские выборы в Армении намечены на 20 июня.

Политик также заявил, что возглавляемая им партия «Гражданский договор» примет участие в выборах, а он будет кандидатом в премьеры от этой партии, передает Sputnik Армения. При этом Пашинян отметил, что только народ «решит дальнейшую судьбу власти посредством свободных, справедливых и конкурентных выборов».

Согласно конституции Армении, проведение внеочередных выборов возможно лишь в случае, если премьер подает в отставку, а парламент дважды не избирает нового. Нового премьера назначает парламентское большинство.

Напомним, Пашинян еще в конце марта анонсировал свою отставку для проведения досрочных выборов в парламент страны. Этому предшествовал обострившийся в Армении в феврале политический кризис после конфликта Пашиняна с руководством Генштаба вооруженных сил страны.

Ереван, Наталья Петрова

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