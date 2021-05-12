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Среда, 12 мая 2021, 12:46 мск

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Медсестру приговорили к семи пожизненным срокам за семь убийств

В США суд приговорил медицинскую сестру Рету Мэйс к семи пожизненным срокам лишения свободы. Женщину признали виновной в убийстве семи стариков.

Мэйс работала в больнице города Кларксберг, штат Западная Вирджиния. Установлено, что в период с июля 2017 года по июнь 2018 года он убила семерых мужчин в возрасте от 81 года до 96 лет.

Преступление медсестра совершала во время работы в ночную смену. Пациентам она вводила смертельные дозы инсулина. Все жертвы были ветеранами Второй Мировой и Корейской войн, сообщает газета USA Today.

Мэйс попалась на попытке убийства восьмого человека, когда во время проверки выяснилось, что препараты, содержащие инсулин, хранились без надлежащего контроля. Мотивы медсестры остаются неизвестными.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 12.05.21

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