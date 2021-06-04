В Китае поезд сбил девять работников железной дороги

В КНР пассажирский поезд наехал на людей, которые проводили работы на путях. В результате погибли девять человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Авария произошла на территории уезда Цзиньчан в провинции Ганьсу. Пассажирский поезд, следовавший из Урумчи в Ханчжоу, сбил работников на 401 километре дороги.

В результате девять человек погибли. На месте ЧП продолжается спасательная операция.

Пока нет данных о том, что могло стать причиной аварии. Проводится расследование.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 04.06.21

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