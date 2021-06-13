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Воскресенье, 13 июня 2021, 11:56 мск

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В Китае 11 человек погибли, десятки тяжело ранены из-за взрыва газа (ФОТО)

Не менее 11 человек погибли, 37 находятся в тяжелом состоянии в результате взрыва газа в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным местных властей, к настоящему времени спасатели вытащили из-под завалов 144 человека, все они госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается.

Мощный взрыв прогремел около 6:30 по местному времени в жилом комплексе в районе Чжанвань, неподалеку от крупного продовольственного рынка. Взрывной волной уничтожено несколько десятков торговых киосков. В момент взрыва рынок уже открылся, на его территории было много людей.

Причина ЧП пока неизвестна.

В китайских соцсетях появились фото, на которых местные жители выстроились в очередь, чтобы сдать кровь для пострадавших.

Пекин, Наталья Петрова

Пекин. Другие новости 12.06.21

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Метки / Китай

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