Анкара официально пришла в Закавказье: Турция и Азербайджан закрепили союзнические отношения в Шушенской декларации

Сегодня президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях. Церемония проходила в карабахском городе Шуше, который до вооруженного конфликта контролировали вооруженные силы Армении. Как сообщил Эрдоган, Турция намерена открыть в Шуше свое генконсульство.

«Эта декларация поднимает наши отношений на самый высокий уровень <...> На сегодняшний день мы создали качественно новые связи. И все пункты этой декларации являются гарантом нашего будущего сотрудничества», – цитирует «Интерфакс» заявление президента Азербайджана по итогам переговоров с турецким лидером.

Алиев также подчеркнул, что это соглашение является историческим – Азербайджан и Турция на мировой арене являются самыми близкими странами, их единство объясняется историей, культурой, общими этническими корнями, языком, религией, национальными ценностями и интересами.

По его словам, важнейшими пунктами Шушинской декларации являются сотрудничество Баку и Анкары в оборонной сфере. «В декларации отражены важные вопросы, такие как сотрудничество на международном уровне, политические, экономические, торговые отношения, культура, образование, спорт, энергетическая безопасность, значение Южного газового коридора. Все вопросы очень важные, но я бы хотел остановиться на двух. Это сотрудничество Азербайджана и Турции в сфере оборонной промышленности и взаимная военная помощь», – заявил Алиев.

Шуша, Светлана Антонова

Шуша. Другие новости 15.06.21

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