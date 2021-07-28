На границе Армении и Азербайджана идут бои, есть погибшие и раненые

В ночь на среду, 28 июня, вновь обострилась ситуация на границе Армении и Азербайджана. Минобороны обеих стран сообщили о локальных боях на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы и возложили друг на друга ответственность за нарушение перемирия. По данным военного ведомства Армении, в боях погибли трое армянских военнослужащих, еще двое ранены. В Минобороны Азербайджана сообщили о двух раненых военных.

По данным Министерства обороны Армении, обстрелы начались около 03:40 в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы. В ведомстве заявили о локальных боях. «Подразделения ВС Азербайджана в очередной раз предприняли провокацию и нарушили перемирие на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы», – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявили об обстрелах со стороны Армении, обвинив Ереван в провокации.

«28 июля начиная примерно с 00:50 подразделения Вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской Армии на территории Кельбаджарского района», – сообщается на сайте ведомства.

По состоянию на утро среды, согласно сообщениях Еревана и Баку, локальные столкновения продолжаются.

Позже появились сообщения, что Азербайджан принял предложение российской стороны об объявлении прекращения огня на границе с Арменией с 10:00 по местному времени. Об этом, в частности, информирует азербайджанское Минобороны, заявляя, что армянская сторона продолжает «нагнетать обстановку» и обстреливать позиции военных из тяжелого вооружения – танков и минометов.

В Минобороны Армении в свою очередь заявили, что подразделения азербайджанских Вооруженных сил, атаковавшие армянские позиции, «по состоянию на 09:20, понеся потери, были отброшены на исходные позиции». «Перестрелка продолжается», – говорится в сообщении. В ведомстве при этом отметили, что «ситуация на остальных участках армяно-азербайджанской границы стабильна и находится под полным контролем подразделений Вооруженных сил Армении».

Напомним, в ноябре прошлого года Армения и Азербайджан при посредничестве российской стороны заключили соглашение о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе – активные боевые действия возобновились в сентябре 2020 года. После этого стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении мирной договоренности.

Ереван, Баку, Наталья Петрова

Ереван, Баку. Другие новости 28.07.21

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