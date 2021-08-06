В джунглях Мьянмы обнаружили 40 трупов со следами пыток

Жители Мьянмы обнаружили в джунглях 40 мертвых людей. На телах были следы пыток. Об этом сообщает CNN.

Страшную находку сделали жители города Кани. Ранее в этом районе проходили ожесточенные бои между ополченцами и силами военного правительства. По словам представителя Мьянмы в ООН Кьяу Мо Туна, военные Мьянмы казнят и пытают пленных повстанцев и арестованных мирных жителей. Посол обратился за помощью к международному сообществу.

После государственного переворота, который произошел после выборов в 2020 году, в Мьянме проходят акции протеста. По данным Ассоциации помощи политзаключенным, с 1 февраля 2021 года в стране совершено 946 убийств мирных жителей.

В свою очередь военное правительство заявило, что бойцы сил безопасности регулярно погибают от рук мятежников.

Янгон, Зоя Осколкова

Янгон. Другие новости 06.08.21

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