В Турции разбился российский пожарный самолет: выживших нет

В Турции потерпел крушение российский пожарный самолёт Бе-200. По данным местных СМИ, в момент катастрофы на борту находилось пять военнослужащих из РФ и трое из Турции. Как сообщила телекомпания NTV, выживших нет.

По предварительным данным, после слива воды самолет не смог подняться и врезался в гору. Для выяснения причин ЧП к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

Анкара, Светлана Антонова

Анкара. Другие новости 14.08.21

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