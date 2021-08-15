Афганские боевики начали штурм Кабула

Боевики запрещенного в России экстремистского движения «Талибан» начали наступление на столицу Афганистана. По данным источников моджахеды уже взяли под контроль Кабульский университет и подняли свои флаги в одном из районов Кабула, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что боевики взяли под свой контроль Джелалабад – пятый по величине город Афганистана. Депутат провинции Нангархар, центром которой является Джелалабад, Абрарулла Мурад, заявил иностранным СМИ, что город был сдан по решению старейшин.

За последние дни боевики установили контроль более чем над 20 из 34 афганских провинций. Как уточняет «Интерфакс», только за субботу под их контроль перешли десять провинциальных центров.

Кабул, Светлана Антонова

Кабул. Другие новости 15.08.21

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