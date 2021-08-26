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Четверг, 26 августа 2021, 16:25 мск

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Талибы* анонсировали запрет музыки в Афганистане

Музыка снова будет запрещена в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид.

«Музыка запрещена в исламе, – сказал он New York Times. – Но мы надеемся, что сможем убедить людей не исполнять, не включать и не слушать музыку, вместо того, чтобы оказывать давление».

При правлении талибов* в 1990-х годах музыка, телевидение и кино были строго запрещены, и нарушение правил могло привести к серьезным неприятностям, отмечает ANSA.

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