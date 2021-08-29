Талибы* жестоко расправились с известным афганским певцом

Боевики террористического движения «Талибан»*, захватившего власть в Афганистане, расправились с известным в стране исполнителем народной музыки и песен Фавадом Андараби. Об этом сообщает новостной канал Times Now со ссылкой на родственников музыканта.

Несколько талибов* в субботу ворвались в дом исполнителя в деревне Андараб в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, вывели его во двор и расстреляли.

Факт жестокой расправы над музыкантом журналистам подтвердил его сын.

Певца убили через несколько дней после того, как лидеры «Талибана»* ввели в действие новые правила в стране, включая запрет на музыку и требование о присутствии мужчины-сопровождающего для женщин, путешествующих в одиночку.

Надо отметить, что Андараби в своих песнях поддерживал противников «Талибана»* и выступал против радикалов.

* движение признано террористическим и запрещено в России

Кабул, Наталья Петрова

Кабул. Другие новости 28.08.21

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