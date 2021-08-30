В Китае отменили еженедельные экзамены в школе

Власти КНР проводят реформу образования. В частности, правительство хочет снизить нагрузку на учеников младших классов.

Министерство образования Китая ввело запрет на проведение экзаменов среди учащихся в возрасте 6-7 лет. «Слишком частые экзамены, из-за которых учащиеся перегружены и испытывают серьезное давление»,– говорится в заявлении ведомства. Такое давление «вредит психическому и физическому здоровью» младших школьников.

Ранее министерство уже ввело ограничение на объем выполняемых детьми первых и вторых классов домашних заданий. Учителя должны рассчитывать, чтобы дети не сидели за уроками более полутора часов в день.

Кроме того, общее количество тестов и экзаменов сократится для учащихся не выпускных классов. Контрольные допустимы лишь раз в полугодие. Устраивать еженедельные тесты, экзамены по итогам изучения тем или ежемесячные экзамены запрещается.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 30.08.21

Генпрокуратура Украины объявила охоту на ополченцев Донбасса по всему миру. / Вместе с семьями: на Украине составят списки «врагов реформ», которым запретят выезд в США и ЕС. / 68 жителей Индии стали жертвами неизвестной лихорадки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»