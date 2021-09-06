В США наркоман устроил перестрелку с полицией и убил четверых

В американском штате Флорида наркоман застрелил четырех человек, включая младенца, и ранил девочку. Он вступил в перестрелку с полицией, а когда его ранили и госпитализировали, пытался сбежать из больницы. Об этом сообщил шериф округа Полк Грэди Джадд на пресс-конференции.

Нападение произошло около четырех утра. В жилом районе раздались две автоматические очереди. Прибывшие на место полицейские увидели горящий грузовик, а из двора дома раздавались хлопки. Там правоохранители увидели мужчину в бронежилете, но оружия у него не было.

Затем этот мужчина убежал в дом, оттуда раздалась еще одна очередь, а после закричала женщина и заплакал ребенок. Полицейские обошли здание и попали под обстрел. По словам шерифа, подозреваемый активно отстреливался, подавляя огнем нескольких стражей порядка.

В какой-то момент стрелок затих, а потом вышел с поднятыми руками. Оказалось, что он был ранен. В больнице мужчина попытался отнять пистолет у полицейского. Правоохранителям пришлось драться с подозреваемым прямо в отделении неотложной помощи.

В это время полицейские, осматривая место перестрелки, обнаружили убитыми мужчину, двух женщин и младенца, а также живую девочку с многочисленными огнестрельными ранениями.

На допросе стрелок назвал себя борцом за выживание. Он признался, что употребляет психостимулятор метамфетамин.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 06.09.21

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