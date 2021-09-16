Китайские компании выбыли из ТОП-10 крупнейших корпораций мира

В десятке крупнейших компаний мира впервые с 2017 года не осталось китайских организаций. По мнению аналитиков, этому способствовали регуляторные инициативы Пекина, пишет Bloomberg.

Последней из ТОП-10 крупнейших компаний выбыл холдинг Tencent. За одну торговую сессию акции компании упали на 1,3%, до 57,52 доллара. В результате Tencent подешевела до 558,5 млрд долларов. Место в десятке заняла американская Nvidia.

Ранее список покинула Alibaba. Из-за неосторожных высказываний ее основателя Джека Ма китайские власти в прошлом году остановили первичное размещение акций «дочки» Alibaba Ant Group. Затем последовало более широкое преследование технологических гигантов.

На этой неделе Пекин потребовал от крупнейших компаний, в том числе от Alibaba и Tencent, отказаться от запретов на использование продуктов конкурентов на своих площадках. Сразу после этого на Гонконгской бирже акции Alibaba упали на 4,23%, а Tencent – на 2,45%.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 16.09.21

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