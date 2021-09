Ученые определили самую древнюю одомашненную птицу

Ученые сделали открытие, что еще в позднем плейстоцене, наши предки выращивали казуаров – крупных нелетающих птиц, обитающих в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии. Произошло это задолго до одомашнивания кур и гусей, – об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специальные исследования скорлупы яиц казуаров, найденной археологами на стоянках древнего человека на Новой Гвинее, показали, что яйца были расколоты в процессе появления на свет птенцов. Самые старые яйца имеют возраст 18 тысяч лет.

Осколки яиц казуаров археологи находили и раньше на стоянках древних людей в этом регионе, но до сих пор было не понятно, как их использовали наши предки – употребляли яйца в пищу или ждали, когда из них вылупятся птенцы.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 28.09.21

Контент, оспаривающий итоги выборов в США и ФРГ, запрещен на YouTube. / Американский Abrams застрял в польской канаве. / На севере Косово албанцы с ножами напали на группу сербов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»