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Пятница, 8 октября 2021, 13:53 мск

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В некоторых школах Казахстана девочкам запретили носить брюки

В Казахстане руководство некоторых школ запретило ученицам ходить на уроки в брюках. Родители девочек рассказали о произошедшем местным СМИ.

Как сообщает портал Tengrinews.kz, жалобы поступили от жителей Алматинской, Карагандинской и Атырауской областей. По словам родителей, школьниц заставляют посещать уроки исключительно в юбках.

В Министерстве образования и науки Казахстана пояснили, что требования к школьной форме действительно существуют. В частности, одежда школьников должна быть классического кроя, сдержанных цветов, предпочтителен светлый верх и темный низ. Однако никаких запретов на ношение брюк для девочек не вводилось.

Для решения спорных вопросов родителей просят обращаться в территориальные департаменты образования и другие профильные ведомства, телефоны которых разместили на сайте министерства.

Астана, Зоя Осколкова

Астана. Другие новости 08.10.21

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