Атомная подлодка США врезалась в подводную гору

Неопознанным объектом, с которым 2 октября столкнулась американская атомная подводная лодка USS Connecticut в Южно-Китайском море, оказалась подводная гора. Об этом сообщила пресс-служба Седьмого флота ВМС США по итогам расследования.

«USS Connecticut, действуя в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, столкнулась с не отмеченной на картах подводной горой», – говорится в сообщении, которое цитирует AFP. Отмечается, что выводы расследования были переданы командующему флотом вице-адмиралу Карлу Томасу для «определения целесообразности дальнейших действий, включая привлечение к ответственности».

Ранее сообщалось, что атомная подлодка ВМС США USS Connecticut 2 октября врезалась в подводный неизвестный объект в Южно-Китайском море и получила большие повреждения.

По данным портала новостей института ВМС США (USNI), в результате инцидента были повреждены передние балластные цистерны подлодки, что вынудило ее вернуться на военную базу Гуам для ремонта. В результате аварии 11 моряков получили травмы средней и легкой степени тяжести. Отмечалось, что ядерная установка подлодки не пострадала.

Ранее источники сообщали, что USS Connecticut могла столкнуться с затонувшим судном или контейнером.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 02.11.21

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