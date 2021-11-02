В США дети получили на Хеллоуин конфеты с иглами

В американском городе Фостория неизвестный раздал на Хеллоуин конфеты с иглами внутри. Об этом сообщила городская полиция в Facebook.

Швейные иглы были обнаружены в двух конфетах. Местные жители были шокированы находкой, они даже не могут предположить, кто может быть настолько жестоким, чтобы хотеть причинить вред детям.

Начальник полиции Кейт Лорено обратился к родителям с просьбой проверить все полученные на Хеллоуин конфеты с помощью рентгеновского аппарата в местной больнице.

Правоохранители начали расследование. Они просят всех, кто может обладать какой-либо информацией о конфетах с иглами или причастных к этому лицам, обратиться в полицию.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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