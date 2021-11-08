В Индии солдат застрелил четверых сослуживцев

В Индии военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам. В результате четыре человека погибли, трое получили ранения. Об этом сообщает Hindustan Times.

Трагедия произошла в военном лагере в северном штате Уттаракханд. В расположении 50-го батальона Центральной резервной полиции Индии (CRPF) в районе Сукма один из военных открыл огонь из автомата АК-47.

По меньшей мере четыре солдата были убиты. Раненных госпитализировали в ближайшую больницу.

Стрелявшего задержали. Проводится расследование, чтобы установить причины, побудившие его совершить преступление.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 08.11.21

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