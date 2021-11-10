В США маньяки нашли жертву через Tinder и расчленили ее

В американском штате Небраска двое возлюбленных познакомились с девушкой в приложении Tinder, а затем убили ее, а части тела выкинули на помойку.

Жестокое убийство произошло в 2017 году, пишет People. Как установили следователи, 27-летняя Бейли Босуэлл и ее 55-летний возлюбленный Обри Трейл задумали совершить кровавое преступление и использовали для поиска жертвы Tinder.

Пара познакомилась с 24-летней Сидни Луфе. Девушка встретилась с новыми знакомыми один раз, а затем бесследно исчезла. Через две недели останки погибшей нашли в мусорных мешках.

Детективы установили причастность пары к исчезновению девушки с помощью камер наблюдения в хозяйственном магазине, где Босуэлл и Трейл купили пилы, мешки для мусора и отбеливатель. Это произошло накануне свидания с жертвой.

Женщину приговорили к пожизненному заключения, а ее возлюбленного суд счет виновным в убийстве первой степени, преступном сговоре с целью убийства, а также в сокрытии человеческих останков. Трейла приговорили к смертной казни.

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