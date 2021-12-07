В Кении полицейский застрелил шесть человек

В Кении произошла стрельба. В результате погибли шесть человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает местная газета Standard.

Инцидент произошел в пригороде столицы Найроби. В правоохранительные органы обратилась женщина и заявила, что слышала громкий хлопок в доме по соседству.

Выяснилось, что мужчина, служивший в полиции, застрелил свою жену, а затем открыл огонь по прохожим их автомата АК-47. В общей сложности он убил шесть человек, в том числе двух мотоциклистов. Еще двое госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Виновника трагедии задержать не удалось. После расправы сам полицейский совершил суицид.

Найроби, Зоя Осколкова

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