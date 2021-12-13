В Индии маньяк сбежал с отрубленной головой жертвы

В Индии обнаружили тело молодой женщины. В убийстве подозревают ее возлюбленного, с которым она приехала на отдых в горы. Об этом пишет Times of India.

Преступление было совершено в местечке Матеран в индийском штате Махараштра. Пара заселилась там в коттедж. Обезображенное обнаженное тело девушки обнаружил владелец домика, когда явился для уборки. У трупа не было головы.

Часть личных вещей обнаружили в 50 метрах от места убийства. Установить личность погибшей смогли по справке от врача. Документ нашли в сумочке, которая принадлежала девушке.

Полицейские отсмотрели записи с камер наблюдения, но не увидели на них убийцу. По всей видимости, маньяк сбежал через окно. Личность мужчины установить не удалось. В настоящее время поисками преступника занимают пять команд правоохранителей.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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