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Вторник, 14 декабря 2021, 16:29 мск

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В аэропорту Колумбии произошел теракт

В аэропорту колумбийского города Кукута на границе с Венесуэлой произошел теракт. В результате погибли двое правоохранителей.

В воздушной гавани Камило Даса произошло два взрыва. По данным местных СМИ, первый взрыв произвел террорист-смертник. Затем сдетонировал ящик, оставленный рядом со зданием аэропорта.

Взрывы были такой силы, что в соседних строениях вылетели стекла. Правоохранители погибли во время второго, когда проверяли подозрительный предмет.

По некоторым данным, теракт мог быть покушением на мэра Кукуты Хайро Яньеса. Однако в момент происшествия местный глава летел рейсом в Боготу.

Богота, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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