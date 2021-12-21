В Китае стримершу оштрафовали на 210 млн долларов за неуплату налогов

В Китае выписан рекордный штраф в отношении «королевы стиминга». Сумма столь огромна, что это повлияло на котировки крупнейших интернет-компаний страны.

Хуан Вэй, известная под ником Viya, на своих стримах продает различные товары и услуги. В прошлом году ее продажи достигли 31 млрд юаней – самый высокий показатель среди всех стримеров в Китае.

Инспекторы Государственного налогового управления КНР установили, что Вэй предоставила неверные данные о своих доходах за 2019 и 2020 годы. В результате от налогов было скрыто около 700 млн юаней.

Во время расследования стримерша сотрудничала с властями, а потому ей не грозит уголовная ответственность. Однако сумма штрафа оказалась рекордной – 1,34 млрд юаней (около 210 млн долларов).

Инвесторы восприняли эту новость как очередной этап давления китайских властей на технологический сектор страны, а потому котировки крупнейших интернет-компаний страны тут же поползли вниз, передает «Коммерсант».

Тем временем, карьера Хуан Вэй в качестве стримера также, похоже, близка к завершению, так как все ее аккаунты на различных онлайн-платформах были заблокированы сразу после объявления о штрафе.

Пекин, Зоя Осколкова

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