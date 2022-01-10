Ущерб бизнеса от беспорядков в Казахстане превысил 213 млн долларов

Массовые беспорядки в Казахстане причинили бизнесу ущерб в 93,7 млрд тенге, т.е. более 213 млн долларов. Значительнее всего от мародеров пострадали торговые сети, рассказали в пресс-службе Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

На 10 января 1319 субъекта бизнеса пострадали в 9 регионах страны, из них 1234 – в Алма-Ате. НПП назвал предварительную сумму ущерба – более 93,7 млрд тенге.

«Грабежи повторялись неоднократно. В Алма-Ате разграблены шесть оружейных магазинов. Сильно пострадали торговые сети: мародеры выносили алкоголь, деньги, золото, одежду и обувь, бытовую технику, продукты питания», – говорится в сообщении.

Пострадали даже СМИ: участники беспорядков уничтожили офис одного независимого телеканала, а у другого сожгли аппаратную студию вместе с оборудованием.

Напомним, акции протеста в Казахстане начались 2 января на фоне резкого подорожания газа для заправки автомобилей. Позже к экономическим требованиям добавились политические. 5 января правительство страны отправилось в отставку, введен режим ЧС. Вечером 9 января власти объявили, что взяли ситуацию под контроль.

Нур-Султан, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»