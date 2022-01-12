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Среда, 12 января 2022, 16:30 мск

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Китай призвал США закрыть нарушающую права человека тюрьму Гуантанамо

МИД Китая призвал власти США закрыть тюрьму Гуантанамо, известную по скандалам о пытках заключенных. Пекин напомнил, что Вашингтон неоднократно обещал закрыть заведение, вызывающее возмущение о мирового сообщества.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал Гуантанамо черной страницей в истории прав человека. По мнению дипломата, все причастные к пыткам заключенных должны понести ответственность.

«США должны переосмыслить свои действия, немедленно закрыть Гуантанамо и секретные тюрьмы по всему миру, прекратить произвольные аресты, жестокое обращение с заключенными и другие бесчинства. Американская сторона неоднократно обещала закрыть тюрьму, однако спустя 20 лет в Гуантанамо остаются 39 человек», – цитирует дипломата ТАСС.

Напомним, США первыми объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине, назвав причиной якобы многочисленные нарушения прав человека в КНР. Ряд стран поддержал бойкот, а Европарламент выступил за тотальный бойкот Олимпийских Игр 2022 года в Пекине.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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