Силовики завершили антитеррористическую операцию в Казахстане

Власти Казахстан заявили о стабильной обстановке в 14 регионах страны и завершении антитеррористической операции. Поиск террористов и мародеров продолжается в Алма-Ате, Алматинской и Жамбылской областях, сообщили в пресс-службе Комитета нацбезопасности.

«Республиканский оперштаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султана, Шымкента и 12 областей. В городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях «красный» уровень террористической опасности сохраняется», – рассказали в ведомстве.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об успешном завершении миссии миротворческих сил ОДКБ в стране. Вывод миротворцев займет около 10 дней. События в стране глава государства оценил как вооруженную агрессию со стороны международного терроризма.

Напомним, 2 января в ряде регионов Казахстана начались митинги против повышения цен на газ для заправки автомобилей. Позже митингующие выступили с политическими требованиями, а акции протеста переросли в массовые беспорядки.

Нур-Султан, Наталья Рязанова

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