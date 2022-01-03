В Алматы казахстанские силовики перекрыли центр города

В казахстанском городе Алматы силовиками перекрыты доступы к площади Республики. Также очевидцы сообщают в соцсетях, что в этом районе с перебоями работает мобильный интернет.

Как сообщает Интерфакс, согласно распространяемым видеороликам, в бывшей столице Казахстана полицейское оцепление выставлено по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан, туда не пускают ни автотранспорт, ни пешеходов.

Горожане связывают такие меры с протестами в Мангистауской области, где прошли стихийные митинги против повышения цен на сжиженный газ.

Сообщается, что в минувшее воскресенье, 2 декабря, в городе Жанаозен Мангистауской области на митинг вышли автовладельцы с требованием снизить цены на сжиженный газ, которые с 1 января повысились с 60 (10,14руб. по курсу) до 120 тенге (20,28руб. по курсу) за литр. Такие же митинги прошли во всем регионе, в том числе в областном центре Актау.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству «срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».

В понедельник по поручению главы государства правительство Казахстана объявило о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещало реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.

Собственниками АГЗС Мангистауской области в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр, а Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

Алматы, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»