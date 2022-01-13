ОБСЕ измерила риск войны в Европе

Угроза войны в Европе достигла максимума за 30 лет, заявил председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. В обществе растет страх и неопределенность из-за затяжных конфликтов и нарушений основных свобод людей.

«Риск возникновения войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет. Затяжные конфликты, военное противостояние, радикализация, терроризм, нарушения прав человека и основных свобод ведут к росту неопределенности, непредсказуемости и усилению страха», – цитирует политика «Интерфакс».

По мнению Збигнева Рау, последствия пандемии и ослабление контроля над вооружением также повлияли на состояние общества. Поэтому странам-участникам нужно приложить усилия для налаживания безопасности, в частности, разрешении украинского конфликта.

Председатель ОБСЕ напомнил о якобы существующем риске «военной эскалации», из-за которого ситуация требует «надлежащей реакции».

«До нас недавно дошли требования о гарантиях в сфере безопасности, которые относятся к важной части области ОБСЕ. Мы будем открыты к диалогу и готовы представить инициативы, направленные на достижение взаимопонимания и снижения напряженности в регионе», – заверил Рау.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков не увидел поводов для оптимизма по итогам первого раунда переговоров России и США по гарантиям безопасности. Москва настаивает на запрете расширения НАТО на Восток, в частности включения в альянс Украины. США объявили о приоритете политики «открытых дверей» для организации.

Америка подготовила новый пакет санкций для России, который начнет действовать в случае прямой агрессии в отношении Украины. МИД РФ заявил, что Россия не планировала и не планирует нападать на Украину.

Вена, Наталья Рязанова

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