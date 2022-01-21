В США орудует маньяк с продуктовой тележкой

В США появился новый серийный убийца, на счету которого уже пять жертв. Отличительная черта маньяка в том, что он использует тележку из продуктового магазина, чтобы отвезти тела своих жертв к месту захоронения.

Американские СМИ прозвали убийцу «киллер продуктовой тележки». Следователи считают, что пять убийств, совершенных в штатах Виргиния и Колумбия, связаны с одним человеком. Предположительно, мужчина находит своих жертв на сайте знакомств.

Как минимум в двух случаях, маньяк встретился с потерпевшими в мотеле, где убил их, а затем избавился от тел. Трупы он перевез в тележке для продуктов на ближайший пустырь и скинул в контейнер для мусора.

У полиции есть подозреваемый – 35-летний Энтони Юджин Робинсон. Однако адвокат мужчины утверждает, что его подзащитному пока не было предъявлено никаких обвинений.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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