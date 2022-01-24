российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 января 2022, 17:09 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Африканец выжил, пролетев в шасси самолета 11 часов

В Нидерландах обнаружили нелегального мигранта, которых прилетел в техническом отсеке самолета из Южной Африки. Мужчине удалось выжить в течение 11 часов при экстремальных температурах. Об этом сообщает Daily Star.

Африканца нашли сотрудники пограничного контроля аэропорта Схипхол. Нелегал спрятался в шасси грузового лайнера Boeing 747 Cargolux. По маршруту самолет приземлялся в Кении, доподлинно неизвестно, где именно подсел безбилетник.

Чаще всего полеты в отсеке шасси заканчиваются смертью пассажира. Дело в том, что путешествие на такой высоте сопровождается очень низкой температурой.

«С учетом всех обстоятельств, мужчина чувствует себя хорошо, он находится в больнице. Определенно, это очень необычно, что кто-то смог пережить холод на такой высоте», – сообщили в полиции.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нелегальная миграция

У премьера Швеции в доме обнаружили нелегальную мигрантку / Польская пограничница пострадала при попытке мигрантов прорвать границу / Иностранец пытался въехать в Россию по паспорту брата-близнеца / Автомобили с мигрантами из России попали под обстрел на границе США и Мексики / В Венгрии семь мигрантов погибли в ДТП, уходя от погони / Лукашенко: за сутки на границе нашли двух убитых мигрантов / Еще два самолета вывезут мигрантов из Минска в Ирак / Собянин пообещал сократить число мигрантов в ЖКХ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Транспорт, Европа, Нелегальная миграция,