Африканец выжил, пролетев в шасси самолета 11 часов

В Нидерландах обнаружили нелегального мигранта, которых прилетел в техническом отсеке самолета из Южной Африки. Мужчине удалось выжить в течение 11 часов при экстремальных температурах. Об этом сообщает Daily Star.

Африканца нашли сотрудники пограничного контроля аэропорта Схипхол. Нелегал спрятался в шасси грузового лайнера Boeing 747 Cargolux. По маршруту самолет приземлялся в Кении, доподлинно неизвестно, где именно подсел безбилетник.

Чаще всего полеты в отсеке шасси заканчиваются смертью пассажира. Дело в том, что путешествие на такой высоте сопровождается очень низкой температурой.

«С учетом всех обстоятельств, мужчина чувствует себя хорошо, он находится в больнице. Определенно, это очень необычно, что кто-то смог пережить холод на такой высоте», – сообщили в полиции.

Амстердам, Зоя Осколкова

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