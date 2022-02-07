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Понедельник, 7 февраля 2022, 15:55 мск

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В Британии проработавший более тысячи лет паб закрылся из-за пандемии

В Великобритании закрылся паб, работавший с 793 года. Заведение пострадало из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.

Паб под названием Ye Olde Fighting Cocks проработал 1229 лет, но последние два года настолько сильно сказались на прибыли, что владелец решил свернуть бизнес.

«Вместе со своей командой я сделал все возможное, чтобы паб продолжал работать, однако последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства и победили всех нас», – говорится в заявлении хозяина заведения Христо Тофалли.

Предприниматель подчеркнул, что паб был для него больше, чем бизнес, а сотрудники стали, можно сказать, членами его семьи.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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