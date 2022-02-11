ООН допустила разбор визовой политики США в арбитраже

Генсек ООН Антониу Гутерреш не отвергает возможность запуска процедуры арбитража из-за визовой политики США. Основанием могут стать четырехлетние проблемы с получением виз российскими дипломатами и захват дипломатической собственности в США.

Гутерреш ведет переговоры с обеими сторонами и способствует решению срочных моментов, но системная проблема сохраняется, рассказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Генсек перебирает свои рычаги давления на США, чтобы использовать все возможности до применения крайних мер. Нолитика американских властей не меняется, и Россия настаивает на запуске арбитража.

«Это, конечно, вопиющая практика. Генсек этой ситуацией озабочен. Запуск арбитража – это серьезное дело. Он все-таки вынужден будет запустить арбитраж, если подход американской стороны не изменится кардинальным образом», – сказал дипломат в беседе с РИА «Новости».

Российское представительство при ООН 9 февраля передало генсеку требование министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова провести арбитраж из-за визовой политики Штатов.

Напомним, в 2017 году Вашингтон аннулировал визы группы сотрудников постпредства России. Тем самым власти США нарушили положения Соглашения о Центральных учреждениях, потому что дипломаты были аккредитованных при ООН, а не при Штатах.

Очередной виток конфликта случился в августе 2021 года, когда США проигнорировали документы для продления виз российским дипломатам, вынуждая их покинуть страну. По данным российского посольства, некоторые сотрудники и их семьи ожидают ответа по визовым вопросам с мая 2020 года, а всего документы были поданы на 60 человек.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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