США подготовят запрет международных транзакций для банков России

Власти США намерены включить в пакет санкций обработку американскими финучреждениями транзакций для крупных банков России. Список могут расширить также для некоторых граждан и компаний, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Цель новых ограничений – нанесение ущерба российской экономике. Кроме банков под санкции могут попасть отдельные граждане и компании, чьи активы в США заморозят и запретят торговлю с американцами. Новый пакет санкций планируется ввести, если Россия вторгнется в Украину.

Напомним, в декабре 2021 года российские банки ввезли в страну рекордный объем иностранной наличности на фоне угрозы трудностей в совершении безналичных валютных операций из-за возможных жестких санкций.

Ранее США и их союзники заявили о введении антироссийских ограничений, не дожидаясь вторжения на Украину. Россию обвинили в нагнетании напряжения вокруг ситуации.

Москва, Наталья Рязанова

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