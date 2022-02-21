Lufthansa Group приостановила полеты на Украину

Перевозчики Air France, Swiss Air и Austrian Airlines приостановили полеты на Украину. Все они входят в Lufthansa Group, крупнейшую компанию Европы и ФРГ.

Продажа авиабилетов из Франции и Швейцарии заморожена по 24 февраля. Компания Lufthansa приостановила авиаперевозки из Германии на Украину с 19 февраля. Руководство группы планирует принять решение о возобновлении полетов после 28 февраля, если ситуация вокруг Украины станет менее напряженной, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Напомним, 13 февраля ряд крупнейших международных страховых компаний предупредил о приостановке страхования полетов над Украиной. Владельцы большинства самолетов, находящихся в лизинге у украинских компаний, решили вывести свои судна в европейскую зону на фоне напряденной ситуации в стране.

14 февраля крупнейший украинский перевозчик «Международные авиалинии Украины» объявил, что самолеты срочно переведут в европейские аэропорты и впредь не будут использовать в украинском воздушном пространстве.

Москва, Наталья Рязанова

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