Германия заявила об устойчивости России к санкциям

Российская экономика остается устойчивой к западным санкциям, считает депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек. Он изложил свои доводы в письменном обращении к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю.

Германский депутат напомнил, что Банк России хранит только шестую часть своих резервов в долларах, а общая сумма золотовалютного запаса страны превысила 540 млрд евро. Избыточные доходы от продажи нефти и газа вливаются в Фонд национального благосостояния, который уже достиг 166 млрд евро. При этом, государственный долг России составляет только 20% ВВП.

«Какую роль золотовалютные резервы и низкий госдолг России играют в преодолении ею международного давления, оказываемого на ее валютную и экономическую систему?» – поинтересовался Бек у Жозепа Борреля (цитата по RT).

Ранее в Белом доме США высказали недовольство тем, что Германию нужно «постоянно уговаривать», когда речь заходит о санкциях против России.

При этом эксперт из Франции предупредил, что подготовленные США антироссийские санкции очень больно ударят по Европе. Так, Штаты попытаются использовать признание Россией независимости ЛДНР как предлог для закрытия газопровода «Северный поток-2».

Берлин, Наталья Рязанова

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